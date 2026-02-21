В Формуле 1 рассматривают возможность изменения формата гоночных уик-эндов

В руководстве Формулы 1 рассматривают возможность изменения структуры уик-эндов, не включающих спринтерские гонки. Основная цель – сделать пятничную программу насыщеннее и привлекательнее для зрителей, увеличив количество интересных событий на трассе.

Параллельно продолжаются обсуждения по увеличению числа спринтов – максимальное их количество может достичь 12 за сезон. Однако этим планы организаторов не ограничиваются, и рассматриваются дополнительные способы повышения зрелищности каждого гоночного дня.

Как сообщил президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали, обсуждается отказ от традиционных двух часовых тренировок по пятницам. Среди возможных нововведений – внедрение соревновательных элементов уже в первый день уик-энда, увеличение продолжительности тренировочных сессий или проведение отдельной заезды исключительно для молодых пилотов.

Идеи по изменению формата пятницы были выдвинуты на основе опросов болельщиков, а также по инициативе промоутеров, заинтересованных в привлечении зрителей на автодромы в течение всех дней гоночного уик-энда.

«Мы ищем способы сделать каждый день на трассе значимым, и вместе с тем хотим дать возможность новичкам проявить себя за рулём, – приводит слова Доменикали издание The Race. – Это можно реализовать через более продолжительные тренировки или организацию сессии для молодых гонщиков, поскольку при наличии спринта у них практически не остаётся времени на адаптацию. Сейчас эти вопросы обсуждаются, и в ближайшее время будут представлены конкретные предложения».

На недавнем заседании Комиссии Формулы 1 также обсуждалось увеличение числа спринтерских уик-эндов до 12, однако решение принято не было. Доменикали пояснил, что окончательное определение количества спринтов в сезоне 2027 ожидается через несколько месяцев. По его словам, интерес к проведению спринтов высок, но важно оценить их влияние на разные трассы, а также рассмотреть коммерческие возможности, связанные с этим форматом.

В контексте подготовки к сезону 2027 года Стефано Доменикали отметил, что планируется организация ещё одной общей презентации всех команд чемпионата. По его словам, мероприятие будет напоминать шоу F1 75 Live, состоявшееся в начале 2025 года в Лондоне и вызвавшее широкий мировой интерес: «В следующем году мы вернёмся к одной серии предсезонных тестов и рассматриваем вариант проведения глобальной презентации с участием всех команд, подобной прошлогоднему событию. Тогда это шоу стало настоящей 25-й гонкой по уровню внимания, но работа в этом направлении ещё продолжается».

Формула 1 также занимается формированием окончательной версии календаря на 2027 год. Уже известно, что начнётся чередование проведения этапов в Барселоне и Спа. Доменикали не исключает и возвращения в расписание турецкого Гран-при: «Гонка в Турции пока не подтверждена на 100%, но мы продолжаем следить за развитием ситуации».

Он отметил, что новые этапы, которые планируется включить в календарь, будут проходить на стационарных автодромах с богатой историей и традициями, что может стать ответом на критику по поводу избыточного числа городских трасс. Как подчеркнул Доменикали, на этих автодромах уже проводились зрелищные гонки, и они способны добавить интереса к мировому чемпионату.