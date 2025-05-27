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Формула 1 заключила партнерство с PepsiCo

Многолетнее партнёрство Формулы 1 и PepsiCo: новые возможности и глобальная платформа для связи с аудиторией. Радость и креативность в едином сотрудничестве до 2030 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.05.2025, 12:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В мире Формулы 1 начинается новая глава благодаря партнёрству с гигантом индустрии продуктов питания и напитков – PepsiCo. Соглашение, подписанное сторонами, простирается до 2030 года, заложив долгосрочное сотрудничество.

Стало известно, что в контексте этого партнёрства Sting Energy станет официальным энергетическим партнёром Формулы 1, Gatorade – спринтов, а Doritos – заявлен как официальный снек чемпионата.

Глава Формулы 1, Стефано Доменикали, поделился комментарием от имени организации: «Мы рады отметить начало совместной работы двух легендарных брендов. PepsiCo видит уникальный потенциал в нашем чемпионате как в глобальной платформе для привлечения новой аудитории, и мы, в свою очередь, ожидаем пользу от их динамизма, выдающихся продуктов и преданного круга потребителей.

Благодаря своему долголетнему опыту в сфере креативности и способности создавать веселые и неповторимые моменты, PepsiCo становится идеальным союзником для того, чтобы разделить уникальные моменты нашего пути».

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Стефано Доменикали (19)

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