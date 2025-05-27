Формула 1 заключила партнерство с PepsiCo

В мире Формулы 1 начинается новая глава благодаря партнёрству с гигантом индустрии продуктов питания и напитков – PepsiCo. Соглашение, подписанное сторонами, простирается до 2030 года, заложив долгосрочное сотрудничество.

Стало известно, что в контексте этого партнёрства Sting Energy станет официальным энергетическим партнёром Формулы 1, Gatorade – спринтов, а Doritos – заявлен как официальный снек чемпионата.

Глава Формулы 1, Стефано Доменикали, поделился комментарием от имени организации: «Мы рады отметить начало совместной работы двух легендарных брендов. PepsiCo видит уникальный потенциал в нашем чемпионате как в глобальной платформе для привлечения новой аудитории, и мы, в свою очередь, ожидаем пользу от их динамизма, выдающихся продуктов и преданного круга потребителей.

Благодаря своему долголетнему опыту в сфере креативности и способности создавать веселые и неповторимые моменты, PepsiCo становится идеальным союзником для того, чтобы разделить уникальные моменты нашего пути».