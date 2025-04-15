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Формула 1 готовится отказаться от гоночной трассы в Имоле

Имола или Монца: решение о судьбе Гран При Италии в Формуле 1 скоро придется принять Стефано Доменикали. Контракт с Имолой истекает в 2025 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.04.2025, 12:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Италия, являющаяся одной из ключевых стран в календаре Гонок Формулы 1, готовится к возможным изменениям в расписании. В настоящее время в этой стране проводятся два Гран При - один в мае на трассе Имола, и второй в сентябре на легендарной автодроме Монца. Однако контракт на проведение Гран При в Имоле истекает в 2025 году, и будущее этого события оказалось под вопросом.

Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали заявил: «Италия всегда занимала важное место в Формуле 1 и будет продолжать это делать. Однако с увеличением интереса к Гонкам Формулы 1, становится все сложнее организовывать два этапа Гран При в одной стране. Мы должны будем принять необходимые меры в ближайшие месяцы».

Стефано Доменикали подчеркнул, что принятие окончательного решения будет непростым. Он отметил, что его решение будет зависеть от стремления Формулы 1 к глобальному развитию и тому, какие страны могут способствовать этому росту. Ситуация с проведением двух Гран При в Италии, скорее всего, изменится в ближайшем будущем.

Источник

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