"«АвтоВАЗ» обвинили в плагиате при разработке Lada Iskra"

Обвинения, выдвинутые финским изданием Tekniikan Maailma (TM) и впоследствии переданные "Деловым Петербургом", утверждают, что дизайн и технические характеристики Lada Iskra имеют поразительное сходство с дизайном и техническими характеристиками старых моделей хэтчбеков Dacia Logan.

По мнению ТМ, есть существенные основания полагать, что чертежи и иные проектные материалы могли быть импортированы и использованы Renault. Финские эксперты отмечают, что немалая часть технических решений, что были найдены в российской новинке, являются полностью совместимыми с таковыми в Dacia Logan. Это, по их мнению, указывает на потенциальный случай заимствования.

Дебют Lada Iskra состоялся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году, где ее презентовал генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов. Новейшая модель будет доступна в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-вагон.

Автомобиль будет предлагаться с тремя различными моторами, включая стандартный 1,6-литровый агрегат с отдачей в 90 лошадиных сил, функционирующий в тандеме с пятиступенчатой "механикой", 1,6-литровый мотор с увеличенной до 106 лошадиных сил мощностью, работающий в паре с шестиступенчатой "механикой" или коробкой автомат.

Покупателям будут предложены различные варианты цвета кузова, включая серый, коричневый, малиновый и белый. Модель рассчитана на широкую аудиторию благодаря универсальному дизайну, экономичности, доступности и выбору силовых агрегатов.

На сегодняшний день АвтоВАЗ находится на завершающей стадии подготовки к производству Lada Iskra. Конструкция новинки проходит последние этапы испытаний и калибровки, чтобы обеспечить соответствие стандартам компании. Начало производства Lada Iskra запланировано на 2025 год.

По мере развития дальнейших событий, возможно, станет известно, как АвтоВАЗ отреагирует на эти обвинения и как это повлияет на запуск и прием Lada Iskra, если вообще повлияет.

Фото: Carsweek.ru

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