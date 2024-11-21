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Запрет на пластины для защиты подвески в FIA: "Это новая философия в автоспорте"

Сегодня Федерация автоспорта FIA объявила о внесении изменений в технический регламент, касающиеся специальных пластин, используемых для защиты крепления днища болидов. Эти изменения вступают в силу немедленно, затрагивая значительную часть команд.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.11.2024, 08:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня Федерация автоспорта FIA объявила о внесении изменений в технический регламент, касающиеся специальных пластин, используемых для защиты крепления днища болидов. Эти изменения вступают в силу немедленно, затрагивая значительную часть команд.

Проблема граунд-эффекта в гоночных машинах заключается в необходимости нахождения оптимальной высоты подвески без риска повреждения днища при контакте с дорожным покрытием.

За последние несколько лет команды Formula 1 тестировали различные варианты, включая изолирующие пластины и винты с зазорами для амортизации ударов, чтобы обеспечить надежное крепление днища.

Однако после того, как команда Red Bull проинформировала FIA о том, что некоторые решения не соответствуют установленным правилам, эти специальные пластины были признаны недопустимыми. Их использование влечет за собой дисквалификацию соответствующей команды.

Источник

FIA (158)

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