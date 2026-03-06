Главная Новости FIA FIA скорректировала правила пилотирования и систему штрафов
FIA скорректировала правила пилотирования и систему штрафов

FIA изменила правила пилотирования и смягчила наказания для гонщиков Формулы 1 с 2026 года, чтобы дать больше свободы при борьбе за позицию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.03.2026, 15:11·2 мин
Фото: F1news.ru

FIA объявила о внесении изменений в правила, регулирующие поведение гонщиков на трассе и порядок наложения штрафов. Основная цель нововведений — ослабить санкции и предоставить участникам гонок больше свободы в борьбе за позиции.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в сезоне 2026 года, штрафные баллы будут назначаться исключительно за опасные, безрассудные или намеренные действия, приведшие к авариям, а также за другие проявления недопустимого или неспортивного поведения.

Стюарды получили рекомендации применять более мягкие меры наказания в тех случаях, когда гонщик предпринимает попытку избежать столкновения, учитывая при этом физические ограничения, накладываемые динамикой машины.

Особое внимание уделено спорным ситуациям, когда на входе в поворот гонщик пытается занять выгодную позицию, иногда вынуждая соперника замедлиться. Теперь стюарды будут рассматривать подобные эпизоды с учетом того, что при обгоне, даже если один из участников получает преимущество на входе в поворот, второй не может моментально исчезнуть с траектории.

В обновленных правилах также появились уточнения в отношении ожидаемого поведения гонщиков при желтых и синих флагах. При этом отмечается, что сами правила пилотирования не включены в официальный регламент, а отражают достигнутые договоренности между сторонами.

Ознакомиться с полной версией обновленной системы наказаний можно на официальном сайте FIA.

Источник

FIA (369)

