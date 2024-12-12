Дизайн каров 2026 года представили в FIA

В ближайшем будущем, в 2026 году, в мире гоночной Формулы 1 нас ждут значительные изменения. В техническом регламенте произойдут серьезные изменения, что повлечет за собой новый внешний вид гоночных болидов.

Фото: F1news.ru

Каждая гоночная команда будет вынуждена найти свой уникальный подход к новым требованиям. В официальном сообщении от FIA был продемонстрирован компьютерный рендер внешнего вида будущего болида, созданный на основе обновленного технического регламента. Ранее была представлена первая версия изображения, однако после внесенных изменений в регламент на этой неделе, внешний вид как передней, так и задней части машины претерпел изменения