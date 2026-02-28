Главная Новости FIA FIA обнародовала новую версию регламента
Новости

FIA обнародовала новую версию регламента

FIA опубликовала обновлённый регламент Формулы 1 на сезон 2026 года: новые требования к двигателям, изменённая квалификация и отмена обязательного пит-стопа в Монако.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.02.2026, 12:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Международная автомобильная федерация (FIA) внесла изменения в технический, спортивный и финансовый регламенты Формулы 1 на сезон 2026 года. Соответствующие корректировки были подготовлены на основании предложений Комиссии Формулы 1 и утверждены голосованием команд. Обновлённый регламент опубликован на официальном сайте FIA и теперь является обязательным для всех участников чемпионата.

Среди ключевых изменений — новые правила, касающиеся измерения степени сжатия двигателя. Согласно документу, до 31 мая 2026 года этот показатель будет определяться при температуре окружающей среды. Однако с 1 июня по 31 декабря 2026 года степень сжатия будет измеряться как при температуре окружающей среды, так и при температуре 130°C. При этом ни один цилиндр двигателя не должен иметь геометрическую степень сжатия выше значения 16,0.

В регламенте также уточнены требования к расположению отдельных деталей и датчиков на автомобилях, что должно повысить точность контроля технических параметров болидов.

В спортивной части обновлений отмечается, что в сезоне 2026 года третья часть квалификации будет длиться 13 минут вместо прежних 12, что предоставит пилотам дополнительное время для борьбы за позиции.

Ещё одним важным изменением стало аннулирование обязательного второго пит-стопа во время проведения Гран-при Монако, что может повлиять на стратегию команд на этом этапе.

Источник

FIA (359)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация