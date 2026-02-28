FIA обнародовала новую версию регламента

Международная автомобильная федерация (FIA) внесла изменения в технический, спортивный и финансовый регламенты Формулы 1 на сезон 2026 года. Соответствующие корректировки были подготовлены на основании предложений Комиссии Формулы 1 и утверждены голосованием команд. Обновлённый регламент опубликован на официальном сайте FIA и теперь является обязательным для всех участников чемпионата.

Среди ключевых изменений — новые правила, касающиеся измерения степени сжатия двигателя. Согласно документу, до 31 мая 2026 года этот показатель будет определяться при температуре окружающей среды. Однако с 1 июня по 31 декабря 2026 года степень сжатия будет измеряться как при температуре окружающей среды, так и при температуре 130°C. При этом ни один цилиндр двигателя не должен иметь геометрическую степень сжатия выше значения 16,0.

В регламенте также уточнены требования к расположению отдельных деталей и датчиков на автомобилях, что должно повысить точность контроля технических параметров болидов.

В спортивной части обновлений отмечается, что в сезоне 2026 года третья часть квалификации будет длиться 13 минут вместо прежних 12, что предоставит пилотам дополнительное время для борьбы за позиции.

Ещё одним важным изменением стало аннулирование обязательного второго пит-стопа во время проведения Гран-при Монако, что может повлиять на стратегию команд на этом этапе.