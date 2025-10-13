FIA обнародовала список участников Гран При Макао

До старта гоночного уик-энда в Макао остается ровно месяц. Сегодня FIA совместно с организаторами престижного этапа, который с прошлого года носит статус Мирового кубка Формулы Regional, официально опубликовала список участников предстоящей гонки.

В числе 27 молодых пилотов можно увидеть знакомые фамилии: Мари Боя, Чарли Вурц, Ной Стромстед, Тасанапол Интрафувасак и Теофиль Наэль. Все они уже выступали в этом сезоне в Формуле 3. Кроме опытных гонщиков, в заявке присутствуют и те, кто только начинает покорять международные трассы и пока известен прежде всего по национальным чемпионатам.

Особое внимание привлекают Фредди Слейтер, Маттео де Пало и Энцо Делиньи. Сейчас они ведут борьбу за титул в европейской Формуле Regional, а на 2026 год уже подписали контракты с командами Формулы 3.

В период с 13 по 16 ноября на сложной городской трассе длиной 6,12 километра будут соревноваться представители 15 стран. Все участники моложе 25 лет и будут управлять машинами 10 различных команд. Для гонки подготовлены итальянские шасси Tatuus FR, сертифицированные FIA и оснащённые силовыми установками Alfa Romeo, подготовленными фирмой Autotecnica.

Гонка в Макао традиционно завершает сезон в молодежных гоночных сериях. Успех на этом этапе открывает перед гонщиками широкие перспективы и обеспечивает им внимание со стороны команд и болельщиков.



Фото: F1news.ru

Программа Гран При Макао включает две тренировочные сессии и два этапа квалификации. В субботу, 15 ноября, состоится квалификационная гонка, рассчитанная на 10 кругов. Финалом гоночного уик-энда станет основная гонка, старт которой запланирован на воскресенье. Она пройдет на дистанции 15 кругов.