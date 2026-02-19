В FIA раскрыли основы работы световой сигнализации

Федерация FIA представила видеоролик, в котором подробно разъяснила, как будет функционировать система световой сигнализации на болидах Формулы 1, начиная с сезона 2026 года.

Ключевой элемент системы — задний фонарь, способный менять цвет в зависимости от ситуации на трассе. Если фонарь мигает синим, это сигнализирует о том, что пилот за рулём не обладает полной гоночной лицензией. Такой режим, например, используют гонщики, чья лицензия разрешает участие исключительно в тренировочных сессиях.

В стандартных условиях задний фонарь светится красным и выполняет важную функцию информирования о снижении мощности силовой установки. Для этого предусмотрены три варианта индикации:

Одно кратковременное мигание красным указывает на то, что мотор-генератор MGU-K работает не на максимальной мощности и выдает меньше 350 киловатт электроэнергии. Если фонарь мигает дважды, это означает, что MGU-K не вырабатывает энергию вовсе. Серия быстрых миганий свидетельствует о том, что MGU-K работает в режиме подзарядки, а двигатель внутреннего сгорания эксплуатируется на полную мощность.

Также система световой индикации заднего фонаря будет использоваться в ряде других ситуаций, в числе которых:

появление на трассе реального или виртуального автомобиля безопасности;

объявление режима низкого сцепления с дорогой со стороны дирекции гонки;

активация систем предотвращения остановки двигателя, фиктивной нейтрали и ограничителя скорости;

остановка болида на трассе;

замедление машины до скорости менее 20 км/ч;

нахождение в зоне двойных жёлтых флагов;

использование промежуточных или дождевых шин.

Для автомобилей 2026 года разработчики внесли изменения и в саму конструкцию заднего фонаря: теперь он выполнен в овальной форме, стал легче примерно на 180 граммов и оборудован камерой и микрофоном.



Фото: F1news.ru

Индикаторы, размещённые на торцевых пластинах заднего антикрыла, всегда остаются красного цвета и дублируют схему мигания основного заднего фонаря.

В сезоне 2024 года на зеркалах заднего вида появились новые сигнальные огни янтарного цвета, которые заметны сбоку и спереди автомобиля. Эти огни загораются, когда болид замедляется до 20 км/ч или останавливается на трассе, предупреждая других участников гонки о возможной опасности.



Фото: F1news.ru

Во время старта гонки янтарная индикация на зеркалах будет активироваться только при нахождении болида на нейтральной передаче и отключаться автоматически, как только гонщик включит передачу в рамках подготовительной процедуры к старту.