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Запрет на возгорание травы будет введен FIA

Искры на трассе: FIA меняет титановые пластины на стальные для предотвращения пожаров. Команды Ф1 высказали опасения. Тесты в Барселоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.05.2025, 15:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последний месяц во время Гран При Японии происходили неприятности из-за возгорания сухой травы у трассы, что вынуждало неоднократно использовать красные флаги. Виной этому стали искры, возникающие при соприкосновении днища автомобилей с титановыми пластинами трассы.

Для урегулирования ситуации FIA приняла решение заменить титановые пластины на стальные. Это позволит снизить температуру искр, уменьшив вероятность возгорания травы возле трассы.

Однако такое решение не лишено недостатков. Искры от стальных пластин не будут так же эффектно сиять на экранах телевизоров, и поэтому на различных Гран При, включая гонки в Сильверстоуне, Шпильберге и Монреале, будет использоваться сталь, при успешном прохождении испытаний. А на других трассах, где нет травы на обочинах, как в Баку, Сингапуре, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби, останутся титановые пластины. Тестирование новых блоков стали запланировано на свободных заездах в Барселоне.

Идею с поливкой травы водой или применением антипиренов отвергли. Предложение об использовании стальных пластин выглядит более предпочтительным по мнению FIA. Однако окончательное решение будет принято после завершения всех испытаний и оценки их результатов.

Источник

FIA (205)

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