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Изменения времени старта на Гран-при Сан-Паулу FIA объявит в пятницу

Неблагоприятные погодные условия на этой неделе помешали проведению квалификации Гран При Сан-Паулу в субботу. Организаторы мероприятия вынуждены были перенести квалификацию на воскресенье и внести изменения в программу события.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.11.2024, 01:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Неблагоприятные погодные условия на этой неделе помешали проведению квалификации Гран При Сан-Паулу в субботу. Организаторы мероприятия вынуждены были перенести квалификацию на воскресенье и внести изменения в программу события.

Согласно обновленному графику, квалификационные заезды стартуют в 07:30 по местному времени, что соответствует 13:30 по московскому времени.

В связи с переносом квалификации, начало гонки было перенесено на полтора часа раньше. Гонщики выйдут на разминку в 12:30 по местному времени, что равняется 18:30 по московскому времени. Также было изменено время начала парада пилотов – теперь он начнется в 10:30 по местному времени или в 16:30 по московскому времени.

Источник

FIA (153)

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