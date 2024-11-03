Изменения времени старта на Гран-при Сан-Паулу FIA объявит в пятницу

Неблагоприятные погодные условия на этой неделе помешали проведению квалификации Гран При Сан-Паулу в субботу. Организаторы мероприятия вынуждены были перенести квалификацию на воскресенье и внести изменения в программу события.

Согласно обновленному графику, квалификационные заезды стартуют в 07:30 по местному времени, что соответствует 13:30 по московскому времени.

В связи с переносом квалификации, начало гонки было перенесено на полтора часа раньше. Гонщики выйдут на разминку в 12:30 по местному времени, что равняется 18:30 по московскому времени. Также было изменено время начала парада пилотов – теперь он начнется в 10:30 по местному времени или в 16:30 по московскому времени.