Двое руководителей покинули свои должности в FIA

Новость о покидании своих постов двух высокопоставленных чиновников, работавших в FIA, вызвала широкий резонанс в мире автоспорта.

Известно, что Люк Скиппер, руководивший отделом внешних связей и связей с общественностью в течение двух лет, а также генеральный секретарь по мобильности Джейкоб Бангсгаарде покинули свои должности в организации. По информации источников, причиной увольнения чиновников стали предложения о работе из других компаний.

На данный момент в пресс-службе FIA не появилось официального заявления относительно увольнения Люка Скиппера и Джейкоба Бангсгаарде, однако представитель федерации подтвердил факт их покидания своих постов.