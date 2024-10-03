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Двое руководителей покинули свои должности в FIA

Новость о покидании своих постов двух высокопоставленных чиновников, работавших в FIA, вызвала широкий резонанс в мире автоспорта.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.10.2024, 18:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Новость о покидании своих постов двух высокопоставленных чиновников, работавших в FIA, вызвала широкий резонанс в мире автоспорта.

Известно, что Люк Скиппер, руководивший отделом внешних связей и связей с общественностью в течение двух лет, а также генеральный секретарь по мобильности Джейкоб Бангсгаарде покинули свои должности в организации. По информации источников, причиной увольнения чиновников стали предложения о работе из других компаний.

На данный момент в пресс-службе FIA не появилось официального заявления относительно увольнения Люка Скиппера и Джейкоба Бангсгаарде, однако представитель федерации подтвердил факт их покидания своих постов.

Источник

FIA (129)

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