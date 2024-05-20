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Возле Ferrari царит уверенность в перспективах борьбы за титул.

В минувшие выходные на трассе в Имоле гонщик команды Red Bull, Макс Ферстаппен, сумел одержать победу, став пятым триумфом в текущем сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.05.2024, 11:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

В минувшие выходные на трассе в Имоле гонщик команды Red Bull, Макс Ферстаппен, сумел одержать победу, став пятым триумфом в текущем сезоне. Тем не менее, глава команды Ferrari, Фредерик Вассёр, не теряет надежды на более яркое соперничество в будущем.

В интервью он поделился своим оптимизмом относительно сезона 2024 года: "После почти семидесяти кругов гонки три команды завершили гонку с разницей в семь секунд, при этом скорость отличалась менее чем на одну десятую секунды за круг. Эта близость показала себя не только на финише, но и на протяжении всего уик-энда. Это обнадеживающие новости для нас, для Формулы 1 и для всех болельщиков, стремящихся увидеть настоящую борьбу за титул".

Затем он обратил внимание на предстоящую гонку в Монако, где команды начнут борьбу заново на уникальной трассе с совершенно иным профилем и поворотами.

Фредерик Вассёр выразил свои чувства по итогам гонки в Имоле, отметив: "После выступления на Имоле я испытываю смешанные чувства, поскольку McLaren сделали такой же значительный прогресс, как и наша команда. Наши показатели были чуть хуже, и, конечно, это меня огорчает. Если бы мы смогли стартовать на первом и втором местах, мы бы и финишировали на них. Если мы и совершили ошибку, то это произошло именно в квалификации, а не во время гонки".

Источник

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