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Ferrari расшифровали тактику Red Bull в квалификации

В итальянском гоночном коллективе Ferrari уверены в своих силах и готовы побороться за первое место в квалификации Гран При Монако.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.05.2024, 12:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В итальянском гоночном коллективе Ferrari уверены в своих силах и готовы побороться за первое место в квалификации Гран При Монако. После тщательного анализа тактики использования мощности силовой установки у команды Red Bull…

Пилот Формулы 1 Шарль Леклер поделился мнением о стратегии соперников из Red Bull и McLaren, которая позволила им обойти Ferrari на трассе в Имоле. Леклер отметил, что изучив данные, он мог бы обойти Макса Ферстаппена и Ландо Норриса в предыдущем этапе...

«Проведя детальный анализ информации, мы поняли, что поражение пришло еще на начальном этапе быстрого круга. По каким-то причинам наша стратегия использования мощности двигателя отличалась от таковой у McLaren и Red Bull, и уже на спуске к Тамбурелло мы оказались вне игры. К тому же, Макс смог воспользоваться слипстримом от другого болида».

«Мы изучили эту тактику и собираемся применить её в дальнейшем. Вероятно, она сыграет ключевую роль уже на Гран При Монако, где победа в квалификации имеет огромное значение, но также будет полезна на других трассах».

Источник

Шарль Леклер (19)Ferrari (100)

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