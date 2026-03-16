В Ferrari избегают внедрения новшеств из-за опасений протестов

Перед началом китайского этапа чемпионата команда Ferrari сообщила о единственном техническом новшестве — на центральной стойке системы Halo появились компактные аэродинамические крылышки.

Однако эти элементы были испытаны лишь во время тренировочных заездов и субботнего спринта. После этого с автомобилей Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона дополнительные детали исчезли. По сведениям The Race, команда была вынуждена снять крылышки после обсуждения с FIA, несмотря на то что они успешно прошли технический контроль перед спринтом.

Впоследствии федерация обратила внимание на возможные разночтения в трактовке технического регламента. В Ferrari приняли решение не вступать в длительные дебаты, чтобы избежать риска протестов со стороны соперников. В Маранелло намерены подробно изучить ситуацию с этим элементом и только после этого принять окончательное решение о его дальнейшем использовании.

Что касается других технических решений, на обе машины SF-26 в ходе тренировок установили особые задние крылья, о которых впервые стало известно еще в феврале. Эти крылья способны поворачиваться на 180 градусов в режиме движения по прямой, что позволяет значительно уменьшить лобовое сопротивление в данной части болида.

Тем не менее, перед этапом в Китае команда официально не включила эти задние крылья в перечень новинок, ограничившись их испытаниями. Использовать их в основных сессиях уик-энда Ferrari пока не планирует.

Что касается крылышек на Halo, официальных разъяснений по поводу их снятия перед квалификацией в субботу не последовало. Известно лишь, что у FIA возникли вопросы относительно соответствия этих элементов техническому регламенту.

Согласно публикации The Race со ссылкой на анонимного представителя Скудерии, возникли сомнения, полностью ли данный аэродинамический элемент отвечает требованиям. В подобных случаях команда предпочла отказаться от новинки, особенно учитывая незначительное влияние этого элемента на общую эффективность машины.

Не исключено, что после спринта одна из команд обратилась в FIA с запросом по поводу легальности этих крылышек. Технический регламент допускает установку дополнительных обтекателей на Halo, однако они обычно располагаются в верхней части системы, а не на центральной стойке, основной задачей которой является защита головы пилота.

Вполне вероятно, что в федерации решили перестраховаться, чтобы не допустить массового распространения подобных решений среди других команд, что могло бы привести к появлению еще более сложных и необычных конструкций.

Это не первый случай, когда Ferrari творчески интерпретирует правила относительно аэродинамических компонентов на Halo. Например, на Гран При Испании 2018 года команда установила зеркала заднего вида на эту систему, однако после этапа такие решения были запрещены.

Пока остается неизвестным, получат ли дальнейшее развитие крылышки на Halo, однако тесты оригинального заднего крыла, которое в паддоке уже окрестили «крылом в стиле Macarena», Ferrari планирует продолжить во время японского гоночного уик-энда.