Ferrari ждет изменений, но не раньше, чем в Барселоне.

Фредерик Вассёр неоднократно обращал внимание на потенциал машины SF-25, который, как он говорит, пока не раскрыт в полной мере. Тем не менее, по ходу сезона Ferrari отстаёт от лидирующей McLaren. У команды Mercedes почти в полтора раза больше очков, чем у Скудерии, которая занимает 4-е место в Чемпионате Конструкторов.

Сравнивая количество очков топ-команд, можно отметить, что разница между Ferrari и Red Bull Racing невелика, но пока только Макс Ферстаппен регулярно добивается высоких результатов в команде Red Bull.

В гонке квалификации в Майами гонщики Ferrari уступили Williams, и до пол-позиции им не хватило менее чем шести десятых секунды. После гонки Шарль Леклер признался: "Мы извлекаем максимум из машины, но результаты говорят сами за себя - у нас просто нет необходимого потенциала".

Считается, что трасса в Майами не выгодна для Ferrari, в отличие от Williams. Поэтому на других этапах ситуация, возможно, изменится. Остаётся вопрос, смогут ли гонщики Ferrari бороться за победы? На данный момент Леклер не попадал на подиум, кроме одного случая в шести предыдущих Гран При.

Следует ли ожидать появления новых технических новинок в Скудерии? Слова Леклера, процитированные из издания The Race, указывают на неопределённость: «Не могу сказать, когда мы получим новинки... Надеюсь, что мы продвинемся вперед, когда они появятся».

Фредерик Вассёр уточнил, что мелкие улучшения будут внедрены на этапах в Имоле и Монако, но значительные изменения в расстановке сил можно ожидать уже на Гран При в Барселоне. В Феррари возлагают на это большие надежды.

По словам Вассёра, именно на трассе в Барселоне FIA начнёт активное внедрение строгих требований к гибкости передних крыльев машин. Эта информация стала известна командам лишь в марте, и изменения в конструкции болидов необходимы для соответствия новым стандартам, что, теоретически, может изменить расстановку сил.

«На Гран При в Барселоне у всех появятся новые передние крылья. Я думаю, что это обязательно отразится на скоростных характеристиках машин», - сказал Вассёр.

Однако стоит отметить, что не все команды будут вынуждены менять передние крылья: Джонатан Уитли, руководитель Sauber, заявил, что изменения их не затронут. Тем не менее, он предполагает, что расстановка сил в чемпионате все равно изменится.

«Изменения влияют на скорость, поэтому, на мой взгляд, результаты обязательно будут иными, — добавил Уитли. — Плотные результаты как среди лидеров, так и середины грида говорят сами за себя - малейшие изменения могут привести к значительным различиям в результатах».

Команды готовят основные новинки именно к Барселоне, так как если что-то кардинально новое представить в Имоле или Монако, это потребовало бы внесения исправлений снова к Гран При Испании из-за изменений в правилах FIA.

Никто не может гарантировать, что изменения приведут к заметному улучшению Ferrari. Тем не менее, все топ-команды надеются, что это хотя бы сократит преимущество McLaren. При тесной борьбе в чемпионате это будет уже немало.