В Ferrari активно ведут работы по обновлению SF-26

В апреле команды Формулы 1 воспользовались незапланированной паузой в чемпионате для анализа первых результатов сезона и последующей модернизации автомобилей. По мнению специалистов, Ferrari SF-26 занимает второе место по скорости, уступая лишь Mercedes W17, главным образом из-за менее эффективной силовой установки итальянской команды.

Как показал Гран При Японии, при отсутствии технических проблем у McLaren, Ferrari сталкивается с серьезной конкуренцией и со стороны британской команды. Не случайно Оскар Пиастри занял второе место на трассе в Сузуке, опередив обоих пилотов Скудерии.

Эксперты оценивают разницу в мощности между силовыми установками Mercedes и Ferrari примерно в 20 л.с. В Маранелло рассчитывают, что вскоре получат разрешение на доработку двигателя в рамках программы ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities — «Дополнительные возможности доработки и модернизации»).

9 апреля состоится заседание Комиссии Формулы 1, на котором будут обсуждаться возможные изменения в регламенте, а также утверждаться сроки, после которых команды с силовыми установками, уступающими лидерам более чем на 2%, смогут воспользоваться дополнительными возможностями для доработки. В данном случае речь идет о Ferrari, отстающей от Mercedes.

Согласно первоначальному плану, первый этап программы ADUO должен стартовать после четверти сезона. Однако из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии количество гонок сократилось. Несмотря на это, как сообщает The Race, Ferrari настаивает на сохранении прежних сроков запуска программы.

22 апреля в Монце команда Ferrari проведет съёмочный день, в рамках которого болиды смогут проехать 200 км. За рулём SF-26 поочередно будут работать Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. При благоприятной погоде Скудерия планирует протестировать большинство технических обновлений, запланированных на первую четверть чемпионата.

В частности, речь идет о новой, более эффективной версии днища, призванной повысить прижимную силу, а также о ряде других элементов аэродинамического обвеса. Кроме того, на этапе в Майами ожидается появление усовершенствованной системы охлаждения и дополнительных аэродинамических элементов на Halo, которые уже были опробованы на тренировках в Китае.

В Маранелло также активно работают над созданием модернизированного заднего крыла оригинальной конструкции. Эта деталь, при активации режима движения по прямой (Straight Mode), способна поворачиваться вокруг своей оси на 180 градусов. Изначально планировалось, что новое крыло дебютирует на этапе в Канаде.

Испытания этой инновации, которую в паддоке уже прозвали «крыло в стиле Macarena», стартовали еще на предсезонных тестах в Бахрейне. Однако тесты показали, что из-за нового крыла машина теряет стабильность в задней части — это подтвердилось и во время тренировок в Китае. В результате Ferrari разработала усовершенствованную, более легкую и эффективную версию крыла.

В Монце запланированы испытания модернизированного крыла. После завершения тестов, то есть после 22 апреля, в команде примут решение о сроках его внедрения, а также по другим нововведениям в аэродинамике, которые могут быть представлены уже на этапе в Майами.