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Ограничат возможности клиентских команд в Формуле-1

В мире Формулы 1 готовятся к серьезным изменениям - возможно, ограничениям для клиентских команд, которые используют компоненты от других коллективов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.11.2024, 17:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В мире Формулы 1 готовятся к серьезным изменениям - возможно, ограничениям для клиентских команд, которые используют компоненты от других коллективов.

По нововведениям регламента на 2026 год, команда, занявшая 5-е место или выше в Кубке конструкторов, должна будет самостоятельно разрабатывать все детали машины в течение трёх лет.

Новое правило будет введено при условии одобрения большинства команд. Против данной инициативы настойчиво выступают в Haas, так как они приобретают до 60% компонентов у Ferrari.

Глава Haas Айо Комацу поделился мнением относительно возможных изменений в регламенте: "Это решение окажется разрушительным для маленьких команд. Формула 1 должна отклонить этот пункт, если хочет, чтобы больше коллективов были конкурентоспособными. Ведь что может быть лучше для спорта, чем победа малого над большим?"

Как отмечает руководитель, вопрос о том, строит ли Ferrari подвеску для Haas или же команда делает это самостоятельно, волнует лишь часть болельщиков. При этом в рамках бюджетных ограничений покупка компонентов у других учитывается по номинальной стоимости, что, по его словам, не приносит никаких особых преимуществ.

Источник

Haas F1 Team (123)Айо Комацу (25)

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