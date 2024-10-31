Дешевый электрокар для европейцев: цена ниже 2 миллионов рублей.

Nissan и Renault совместно разрабатывают недорогой электрокар на базе Renault Twingo. Планируется, что это будет идеальное транспортное средство для городской среды - компактное и легкое в управлении. По предварительным данным, выход новинки намечен на 2026 год, а цена не превысит 20 000 евро.

Интересно, что до заключения партнерства с Nissan, компания Renault рассматривала возможность сотрудничества с Volkswagen. Однако весной переговоры с немецким автопроизводителем были прекращены, и французская компания нашла замену в лице азиатского автогиганта.

У Renault уже есть успешный опыт сотрудничества с Nissan, особенно когда дело касается модели Nissan Micra.

Возвращаясь к новым электрокарам, стоит отметить, что они будут оснащены LFP-батареями, обладающими долгим сроком службы. План Renault на 2028 год - перейти на безопасные и более доступные типы АКБ, исключающие кобальт и никель.

Ранее Renault объявила о выпуске гибридного внедорожника Grand Koleos специально для клиентов в Азии.