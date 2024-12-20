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Расследование деятельности Liberty Media началось в ЕС

Европейская комиссия начнет проверку на соблюдение законов о конкуренции в отношении сделки Liberty Media по приобретению прав на трансляцию чемпионата Moto GP.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.12.2024, 09:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Европейская комиссия начнет проверку на соблюдение законов о конкуренции в отношении сделки Liberty Media по приобретению прав на трансляцию чемпионата Moto GP. Информация о возможном расследовании появилась в октябре, и сегодня стало официально объявлено о планируемом процессе.

Организация выразила беспокойство по поводу того, что Liberty Media сможет оказать значительное влияние на рынок спортивных телетрансляций, устанавливая цены для двух крупнейших мировых чемпионатов – Формулы 1 и Moto GP.

«Приобретая компанию Dorna Sports [владельца Moto GP], Liberty Media получит права на коммерцию двух самых популярных видов автогонок в Европе: Формулы 1 и Moto GP.

Нам необходимо внимательно проанализировать, может ли это приобретение отрицательно повлиять на европейских телевизионных вещателей, например, через увеличение платежей за лицензии, что в конечном итоге может сказаться на ценах для европейских зрителей и поклонников автоспорта. В то же время, мы готовы рассмотреть аргументы сторон о возможных плюсах такой сделки для болельщиков, отрасли и потребителей», - отметила исполнительный вице-президент по вопросам конкуренции Тереза Рибера.

В своё время, в 2006 году, Европейская комиссия запретила фонду CVC Capital, который контролировал Формулу-1, покупать акции MotoGP, и тогдашнее руководство фонда не оспаривало это решение.

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