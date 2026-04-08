Обновлённый кроссовер Haval M6 поступил в дилерские центры

В России начались официальные продажи обновленного кроссовера Haval M6, сборку которого осуществляет калужский завод «Автомобильные технологии». Как сообщает медиацентр Great Wall Motor, автомобиль доступен покупателям в комплектации «Оптимум».

Стоимость версии с 6-ступенчатой механической коробкой передач составляет 2 049 000 рублей. Вариант с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией предлагается за 2 349 000 рублей.

В числе изменений кроссовера новая черная радиаторная решетка и увеличенный до 12,3 дюйма дисплей мультимедийной системы с улучшенным разрешением. Задняя камера обзавелась динамической разметкой и обеспечивает более четкое изображение. Кроме того, в салоне появился руль с утолщенным ободом и функцией подогрева, интегрированный в потолочную консоль отсек для очков, а также передние боковые подушки безопасности.

Базовое оснащение осталось на прежнем уровне. Оно включает климат-контроль, электронный стояночный тормоз с режимом автоудержания, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, круиз-контроль, задние датчики парковки, стабилизацию движения, электрические настройки боковых зеркал, аудиосистему с четырьмя динамиками, электрические стеклоподъемники на всех дверях, рейлинги на крыше, полностью светодиодные фары с дневными ходовыми огнями, а также противотуманные фары.

Для версии Haval M6 2026 модельного года предусмотрена опция дистанционного управления через мобильное приложение. Владельцы могут с его помощью контролировать центральный замок, запуск и остановку двигателя, а также изменять параметры климат-контроля.