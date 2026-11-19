В 2027-м состав Cadillac F1 останется прежним. Перед этапом в Лас-Вегасе команда подтвердила, что напарником Серхио Переса вновь будет Валттери Боттас.

Валттери Боттас: «Всем, кого это касается: я остаюсь! Я рад продолжить этот путь вместе с Cadillac в 2027-м. Мы знали, что создать новую команду Формулы 1 с нуля будет непросто, но это и делает эту задачу такой интересной.

Мы заложили фундамент, учимся, совершенствуемся – ещё многое предстоит сделать. Я жду новых свершений и верю в то, что мы создаём вместе. Эта история только начинается».

Дэн Таурисс, исполнительный директор Cadillac F1, отметил важность сохранения действующего состава команды: «Опыт, видение и преданность Валттери – важные составляющие нашей команды. Преемственность состава даёт нам прочную основу для дальнейшего развития команды и реализации наших амбиций в Формуле1.

Перед Гран При Лас-Вегаса все в команде рады, что Валттери останется с нами в 2027 году вместе с Серхио, и с нетерпением ждут следующего этапа нашего совместного пути».

Имена резервных и тест-пилотов команда объявит в ближайшее время…