Cadillac представила концепт-кар V-One

На прошлой неделе компания Cadillac привлекла внимание заявлением о подготовке концепт-кара на базе спортпрототипа V-Series.R. Эта машина достаточно успешно участвует в гонках на выносливость по обе стороны Атлантики.

Сегодня премьера состоялась на автомобильном фестивале в калифорнийском Монтерее. Компания представила концепт-кар V-One. Пока это лишь проект, однако главный дизайнер Cadillac Доминик Наджафи отметил, что новая разработка американской марки – это «чёткий знак, который свидетельствует о нашем стремлении в будущем развивать бренд V-Series».

Фото: F1news.ru

В отличие от соперников по WEC – компаний Ferrari, Porsche и Aston Martin, – в Cadillac не объявляли о планах даже мелкосерийного производства V-One. Тем не менее сам факт презентации уникального для марки концепт-кара позволяет предположить, что в будущем проект может получить продолжение.

Внешне V-One напоминает гиперкары V-Series.R, хорошо знакомые поклонникам гонок на выносливость. Силуэт автомобилей практически совпадает. Среди характерных элементов – низко расположенное заднее крыло и массивный вертикальный «плавник» на моторном кожухе.

Интерьер кокпита выглядит сдержанно, но не настолько сурово и спартански, как у боевой гоночной машины. Карбоновые поверхности получили более привлекательную отделку.

Фото: F1news.ru

На шасси, которое выпускает компания Dallara, установлен тот же атмосферный двигатель V8 объёмом 5,5 литра. При этом мотор получил другие настройки и в сочетании с гибридной системой должен развивать порядка 830 л.с.

По замыслу создателей V-One, автомобиль должен проходить круг по трассе не более чем на 10% медленнее боевого гиперкара.

Будет ли проект развиваться дальше и каким окажется его продолжение, пока неизвестно. Вероятно, Cadillac объявит о своих планах позже. Подобных автомобилей, по сути гоночных, но адаптированных для движения по дорогам общего пользования, в производственной программе компании прежде не было.