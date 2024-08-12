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Цены на Lada Largus в Беларуси значительно ниже, чем в России

Благодаря снижению цены на 3500 местных рублей или почти 98 600 российских, теперь приобрести универсалы стало доступнее. Такие возможности предоставлены в рамках специальной акции, информация о которой распространилась через портал Quto.ru.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.08.2024, 21:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Благодаря снижению цены на 3500 местных рублей или почти 98 600 российских, теперь приобрести универсалы стало доступнее. Такие возможности предоставлены в рамках специальной акции, информация о которой распространилась через портал Quto.ru.

На данный момент за универсалы там просят 48 700 белорусских рублей или 1 370 000 российских. Стоит отметить, что в России цена на подобные автомобили начинается от 1 600 000 рублей. Как долго будет длиться акция пока не уточняется, однако известно, что у дилеров имеется большой запас «Ларгусов».

Кроме того, ранее было объявлено, что цена на Lada Vesta в Беларуси на 400 тысяч ниже, чем на российском рынке. Такие различия в стоимости вызваны рядом факторов, делающих покупку автомобиля более привлекательной для покупателей в данной стране.

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