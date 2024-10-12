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Audi стремится стать одним из лидеров в 2030 году

Компания Audi планирует вступить в мир Формулы 1 в 2026 году, предоставляя силовые установки для команды Sauber, которая, в свою очередь, станет заводской командой Audi.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.10.2024, 17:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Как сообщил главный операционный и технический директор Sauber Motorsport AG Маттиа Бинотто, команда намерена добиться места в лидирующей группе не раньше 2030 года.

«Мы только на старте нашего пути. Мы стоим перед Эверестом, находясь у его подножия. Наша цель - взойти на эту вершину, но важно выбрать правильный путь. Сейчас мы на 400 человек отстаем от наших конкурентов. Нам необходимо увеличить численность сотрудников, чтобы иметь возможность конкурировать на равных. И пару сотен сотрудников мы просто не найдем за несколько дней, особенно в мире Формулы 1. Поэтому мы приняли решение сосредоточиться на молодых талантах», - отметил Бинотто.

Руководитель также отметил, что другим командам требовалось несколько лет, чтобы достичь вершины. Например, Жан Тодт присоединился к Ferrari в 1993 году, а уже в 1999 году команда выиграла Кубок конструкторов с его участием. Аналогичный путь прошла и Mercedes. От пяти до семи лет требуется для того, чтобы добиться успеха. По мнению Бинотто, Sauber сможет бороться в числе лидеров к 2030 году.

Касаясь вопроса о составе команды в 2025 году, Маттиа Бинотто заявил, что рассматривают кандидатуру Мика Шумахера. «Мы не торопимся с выбором, учитывая, что другие команды уже определились. У нас на рассмотрении два варианта: опытный гонщик, который поможет нам развиваться, и молодой талант, способный вести нас к вершине. Мы серьезно рассматриваем шансы Мика. Я знаком с ним еще со времен участия в Гоночной академии Ferrari. Он обладает многими достоинствами, которые мы оцениваем», - подчеркнул Бинотто.

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