Audi стремится стать одним из лидеров в 2030 году

Как сообщил главный операционный и технический директор Sauber Motorsport AG Маттиа Бинотто, команда намерена добиться места в лидирующей группе не раньше 2030 года.

«Мы только на старте нашего пути. Мы стоим перед Эверестом, находясь у его подножия. Наша цель - взойти на эту вершину, но важно выбрать правильный путь. Сейчас мы на 400 человек отстаем от наших конкурентов. Нам необходимо увеличить численность сотрудников, чтобы иметь возможность конкурировать на равных. И пару сотен сотрудников мы просто не найдем за несколько дней, особенно в мире Формулы 1. Поэтому мы приняли решение сосредоточиться на молодых талантах», - отметил Бинотто.

Руководитель также отметил, что другим командам требовалось несколько лет, чтобы достичь вершины. Например, Жан Тодт присоединился к Ferrari в 1993 году, а уже в 1999 году команда выиграла Кубок конструкторов с его участием. Аналогичный путь прошла и Mercedes. От пяти до семи лет требуется для того, чтобы добиться успеха. По мнению Бинотто, Sauber сможет бороться в числе лидеров к 2030 году.

Касаясь вопроса о составе команды в 2025 году, Маттиа Бинотто заявил, что рассматривают кандидатуру Мика Шумахера. «Мы не торопимся с выбором, учитывая, что другие команды уже определились. У нас на рассмотрении два варианта: опытный гонщик, который поможет нам развиваться, и молодой талант, способный вести нас к вершине. Мы серьезно рассматриваем шансы Мика. Я знаком с ним еще со времен участия в Гоночной академии Ferrari. Он обладает многими достоинствами, которые мы оцениваем», - подчеркнул Бинотто.