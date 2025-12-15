Audi объявила официальное название своей команды

Заводская команда Audi, которая с 2026 года сменит Sauber в Формуле 1, объявила новое официальное название коллектива и дату презентации гоночного болида следующего сезона.

Новый коллектив из Хинвила получил имя Audi Revolut F1 Team. Такое решение принято в рамках стратегического сотрудничества с финтех-компанией Revolut.

Публичная презентация команды и демонстрация ливреи болида намечена на 20 января. Мероприятие пройдёт в Берлине. В компании Audi отмечают, что в этот день будет раскрыта «полная идентичность» команды.

По информации пресс-службы, гостей ждёт «Иммерсивный опыт», на котором представят ключевые ценности бренда Audi — ясность, техническое совершенство и эмоции.

