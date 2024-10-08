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Audi подтвердили свои долгосрочные планы по участию в Формуле 1

В последние дни в прессе появилась информация о возможном уходе Renault из мира Формулы 1. Однако в Audi заверили, что данное событие не окажет влияния на решение немецкого бренда о запуске заводской команды в этом автоспортивном чемпионате.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.10.2024, 11:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последние дни в прессе появилась информация о возможном уходе Renault из мира Формулы 1. Однако в Audi заверили, что данное событие не окажет влияния на решение немецкого бренда о запуске заводской команды в этом автоспортивном чемпионате.

Гернот Дёльнер, председатель совета директоров Audi, заявил: «У Audi имеются долгосрочные планы по участию в Формуле 1. Отставка Renault не повлияет на наши намерения. Внутри компании мы даже не обсуждали этот вопрос».

Ранее в текущем году наблюдательные советы AG и Audi приняли решение о приобретении всех акций Sauber. С 1 января 2025 года Audi будет обладать 100% контролем над Sauber. Это позволит председателю совета директоров Sauber Motorsport активнее участвовать в проекте.

В конце июля стартовал процесс реструктуризации управления с четким распределением обязанностей. Компания нашла квалифицированных руководителей для проекта, в лице Маттиа Бинотто и Джонатана Уитли. Представители Audi считают, что данное решение является оптимальным для будущей работы команды.

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