Audi заключила контракт с Ральфом Бошунгом

Команда Audi официально сообщила о заключении контракта с Ральфом Бошунгом, который теперь займёт позицию гонщика по развитию. В его обязанности войдёт работа над доработкой болида R26 и участие в тестах на симуляторе.

С 2017 по 2023 годы Ральф Бошунг выступал в гонках Формула 2. После завершения этого этапа в карьере, он объявил о завершении спортивных выступлений. Однако в официальном заявлении пресс-службы Audi этот факт не был выделен и не стал предметом отдельного внимания.

«Мы рады приветствовать швейцарского гонщика Ральфа Бошунга в качестве нашего пилота по развитию машины», – говорится в сообщении пресс-службы Audi. – «Поздравляем Ральфа со следующим шагом, который он делает вместе с нами».