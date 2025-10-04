Audi переманила ведущего механика из Red Bull Racing

В 2025 году главный механик команды Red Bull Racing Мэтт Коллер перейдёт в Audi F1, подписав контракт с немецкой командой.

Мэтт Коллер начал свою карьеру в Red Bull в 2015 году, где занял должность второго механика. В августе 2022 года он был назначен главным механиком и внёс значительный вклад в успехи команды, особенно в борьбе за чемпионские титулы Макса Ферстаппена.

За время работы в Red Bull Мэтт Коллер сотрудничал с нынешним руководителем Audi F1 Джонатаном Уитли. Сейчас Уитли занимается формированием состава сотрудников и развитием инфраструктуры для команды Audi. Именно эти усилия стали причиной, по которой Мэтт Коллер согласился на предложение о переходе. По информации, в Audi его ожидает повышение.