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Audi готова продать свою долю в команде катарскому фонду

Новичок в мире гонок - Audi, планирует продать часть акций своей Формулы 1 суверенному фонду Катара. По данным Auto Motor und Sport, официальное заявление о продаже ожидается уже во время гонок в Катаре через три недели.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.11.2024, 19:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Новичок в мире гонок - Audi, планирует продать часть акций своей Формулы 1 суверенному фонду Катара. По данным Auto Motor und Sport, официальное заявление о продаже ожидается уже во время гонок в Катаре через три недели. Предполагается, что более 50% акций команды перейдут ближневосточным инвесторам, при этом Audi сохранит контроль над проектом.

Представители компании отказываются комментировать эти слухи, однако эксперты издания The Race утверждают, что Audi нуждается в дополнительных источниках финансирования для участия в Формуле 1.

По их оценкам, затраты Audi на приобретение Sauber составили $600 млн., а расходы на разработку силовой установки собственного производства достигли девятизначной суммы.

В то же время, весь концерн VW Group, куда входит Audi, столкнулся с финансовыми трудностями и проводит политику жёсткого сокращения расходов. Планы о закрытии завода в Брюсселе и увольнения более трёх тысяч сотрудников ставят компанию в сложное положение.

В такой ситуации поиск дополнительных источников финансирования становится важным, если не жизненно необходимым. Сотрудничество с государственным инвестиционным фондом Катара кажется логичным шагом, учитывая их крупные инвестиции в проведение Гран При и партнёрство с Qatar Airways.

Такой подход становится всё более распространённым в мире Формулы 1. Например, с марта текущего года McLaren Group полностью принадлежит бахрейнскому государственному фонду Mumtalakat. Audi, следуя их примеру, также выбирает путь сотрудничества с государственным фондом, хотя в их случае сделка будет менее масштабной.

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