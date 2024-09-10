Aston Martin явно намекнули на предстоящую пресс-конференцию

Команда Aston Martin не собирается скрывать, что сегодня на базе в Сильверстоуне пройдет пресс-конференция по поводу, о котором все говорят уже давно. Мировые гоночные издания активно обсуждают предстоящее подписание контракта между Aston Martin F1 и Эдрианом Ньюи. Утверждается, что соглашение будет рассчитано на пять лет, а гонорары для признанного гения аэродинамики будут внушительными.

Сегодня в Сильверстоун приедут все журналисты, которые могут попасть на место событий, а остальные будут отслеживать происходящее в онлайн-режиме. Для разогрева интереса пресс-служба Aston Martin опубликовала тизер на страницах команды в социальных сетях, явно намекая на предстоящий анонс.

Фото: F1news.ru

Известно, что Ньюи предпочитает создавать свои инженерные шедевры в традиционном стиле, используя карандаш, линейку и другие "аналоговые" инструменты. В коротком видеоролике, снятом с особым подходом, показан человек, точащий карандаш и рисующий что-то у чертежной доски, что наводит на единственную возможную мысль, обсуждаемую уже не первый месяц.