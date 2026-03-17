В Aston Martin уже подыскивают замену Ньюи?

В Aston Martin, по сообщениям источников, рассматривают возможность замены Эдриана Ньюи на посту руководителя команды. Причиной для этого послужил неудачный старт сезона, а также ряд спорных управленческих решений. Несмотря на это, Ньюи сохранит за собой все остальные должности и привилегии.

Среди сотрудников команды возникло недовольство после заявлений Ньюи, в частности, его слова о том, что «Honda не готова в этом году конкурировать в Формуле 1» вызвали неоднозначную реакцию. Кроме того, часть коллектива разочарована действиями британского инженера, который впервые в карьере возглавил команду.

В связи с текущей ситуацией владельцы Aston Martin начали поиски нового руководителя. Среди возможных кандидатов упоминается бывший глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер. Эксперты отмечают, что кризис в команде вряд ли получится преодолеть в кратчайшие сроки — для восстановления стабильности потребуется время.