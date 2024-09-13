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Тестирование различных версий днища AMR24 в Aston Martin

Все еще в Aston Martin радуются результатам пятничных тренировок в рамках Гран При Азербайджана. Пилоты Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл провели тесты с разными вариантами днища AMR24.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.09.2024, 20:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Все еще в Aston Martin радуются результатам пятничных тренировок в рамках Гран При Азербайджана. Пилоты Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл провели тесты с разными вариантами днища AMR24. Теперь перед инженерами стоит сложная задача – выбрать оптимальный вариант для продолжения выступлений в оставшиеся дни уик-энда.

Лэнс Стролл (занявший 7-е место): «Сегодня на первой тренировке мы вместе с Фернандо провели сравнительные тесты различных днищ машины. Вечером мы вместе с инженерами изучим собранные данные и выберем наилучший вариант для дальнейшей работы».

«Наша команда нацелена на то, чтобы извлечь максимум возможностей из AMR24. Завтра на квалификации мы увидим, на что способны, и продолжим работать в этом направлении».

Фернандо Алонсо (занявший 12-е место): «В пятничные тренировки мы с командой собрали ценные данные, которые сегодня вечером проанализируем вместе с инженерами».

«Сегодня мы испытали различные варианты настроек, и теперь нужно определить, какие из них наиболее эффективны, и как подготовиться к квалификации».

Источник

Фернандо Алонсо (70)Aston Martin (131)Лэнс Стролл (47)

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