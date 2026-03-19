В Aston Martin прокомментировали ситуацию с Эдрианом Ньюи

В течение последних суток в СМИ активно циркулируют слухи о возможном уходе Эдриана Ньюи с должности руководителя команды Aston Martin. На его место, по информации некоторых источников, был якобы приглашён Джонатан Уитли, занимающий пост главы команды Audi.

Вечером в четверг представители Aston Martin выступили с официальным заявлением, чтобы прояснить ситуацию. Пресс-служба команды подчеркнула, что Эдриан Ньюи продолжит работу на своем посту.

«Команда не намерена комментировать слухи в прессе относительно своего высшего руководства, – сказано в сообщении Aston Martin. – Эдриан Ньюи продолжает возглавлять команду, совмещая обязанности руководителя команды и управляющего технического партнёра».