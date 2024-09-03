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Aston Martin заключили новое соглашение с партнёрами

В свете свежего соглашения партнёры Aston Martin объявили о начале технического сотрудничества. Aramco, Honda и Valvoline Global Operations готовы вместе к сезону 2026 года в Формуле 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.09.2024, 11:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В свете свежего соглашения партнёры Aston Martin объявили о начале технического сотрудничества. Aramco, Honda и Valvoline Global Operations готовы вместе к сезону 2026 года в Формуле 1.

По условиям сотрудничества Aramco будет поставлять передовые виды топлива, Honda разработает силовую установку, а Valvoline предоставит смазочные материалы для двигателя.

Это техническое сотрудничество строится на уже существующем спонсорском соглашении Aramco с командой.

Лоуренс Стролл, владелец команды, подчеркнул: «Подписание этого соглашения – важный шаг на пути к сезону 2026 года. Наша цель - расширить горизонты и достичь новых вершин. Сотрудничество с Aramco, Valvoline Global и Honda развивается стремительными темпами, и мы идем навстречу нашим амбициям».

Совместные усилия по созданию современных видов топлива, смазочных материалов и новой силовой установки Honda направлены на улучшение показателей команды на трассе. Участники считают, что это партнёрство принесет всем сторонам значительный успех.

Источник

Aston Martin (119)Лоуренс Стролл (6)

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