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Aston Martin опровергли слухи о предложении Ферстаппену.

Aston Martin опроверг слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена: контракт пилотов на 2026 год неизменен. Команда сосредоточена на улучшении машины.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.04.2025, 18:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последний день недели газета La Gazzetta dello Sport сообщила о предложении итальянцев Максу Ферстаппену подписать контракт на три года на общую сумму в 264 миллиона евро. На это заявление оперативно ответила британская команда Aston Martin, заявив, что в текущем составе пилотов изменений не планируется.

«Спекуляции в прессе относительно пилотского рынка - вещь обычная, но мы уверены в нашем великолепном составе, - прокомментировал официальный представитель Aston Martin в Джидде. - Наши гонщики имеют контракты на 2026 год и последующие».

«В настоящее время наш приоритет - обеспечить нашим гонщикам более стабильный и конкурентоспособный болид. Когда у нас это получается, они демонстрируют великолепные результаты», - добавил представитель команды.

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