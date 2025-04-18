Aston Martin опровергли слухи о предложении Ферстаппену.

В последний день недели газета La Gazzetta dello Sport сообщила о предложении итальянцев Максу Ферстаппену подписать контракт на три года на общую сумму в 264 миллиона евро. На это заявление оперативно ответила британская команда Aston Martin, заявив, что в текущем составе пилотов изменений не планируется.

«Спекуляции в прессе относительно пилотского рынка - вещь обычная, но мы уверены в нашем великолепном составе, - прокомментировал официальный представитель Aston Martin в Джидде. - Наши гонщики имеют контракты на 2026 год и последующие».

«В настоящее время наш приоритет - обеспечить нашим гонщикам более стабильный и конкурентоспособный болид. Когда у нас это получается, они демонстрируют великолепные результаты», - добавил представитель команды.