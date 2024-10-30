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Aston Martin заявили о новом партнерстве

В связи с новым спонсорским контрактом, в команде Aston Martin появился новый партнёр. Им стала Ma'aden - крупнейшая компания, занимающаяся горнодобычей и металлургией на Ближнем Востоке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.10.2024, 16:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Логотипы Ma'aden можно будет увидеть на гоночных болидах Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла уже на Гран При в Сан-Паулу.

Исполнительный председатель совета директоров Aston Martin, Лоуренс Стролл, отметил: «Мы рады приветствовать Ma'aden в качестве партнёра команды Aston Martin. Это важный шаг на нашем пути в Формуле 1, который демонстрирует привлекательность команды для брендов с долгосрочным видением успеха, таких как Ma'aden.

Вместе мы разделяем общую цель по достижению устойчивого будущего в соответствии с целью Формулы 1 достичь нулевого уровня выбросов к 2030 году. В наших областях мы стремимся к совершенству, поддерживаем высокие стандарты и расширяем границы технологий. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ma'aden в 2024 году и в будущем».

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