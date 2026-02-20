Главная Новости Aston Martin Aston Martin досрочно завершила испытания
Aston Martin досрочно завершила испытания

Aston Martin завершила предсезонные тесты Формулы 1 в Бахрейне досрочно из-за проблем с батареей и нехватки запасных частей для силовой установки Honda.
Иннокентий Петров
20.02.2026, 17:22·1 мин
Фото: F1news.ru

Команда Aston Martin завершила свою работу на финальном этапе предсезонных тестов в Бахрейне раньше запланированного времени. Информацию об этом распространила пресс-служба коллектива, отметив в коротком сообщении: «Наша программа завершена».

В заключительный день тестов на трассе успел поработать только Лэнс Стролл, который провёл всего шесть кругов. Ранее представитель команды Педро де ла Роса сообщил, что Aston Martin столкнулась с проблемами, связанными с батареей. Кроме этого, де ла Роса сообщил, что у коллектива недостаточно запасных частей, чтобы полностью реализовать программу тестовых заездов.

По итогам всех дней предсезонной подготовки силовая установка Honda, используемая Aston Martin, показала наименьший пробег среди всех команд, преодолев чуть более 1100 километров. Для сравнения: моторы Mercedes сумели пройти почти восемь тысяч километров. Ожидается, что для Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла первый гоночный уик-энд сезона в Австралии станет серьезной проверкой.

Aston Martin (420)Зимние тесты 2026 (151)

