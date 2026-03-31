В апреле Ferrari организует три этапа тестовых заездов

Команда Ferrari решила использовать освободившийся месяц, появившийся после отмены этапов в Бахрейне и Джидде, для проведения серии тестовых сессий в апреле.

Уже 1 и 2 апреля на автодроме Муджелло запланированы испытания в рамках программы TPC (Testing of a Previous Car). В них примут участие Антонио Джовинацци, Артур Леклер и Антонио Фуоко.

Далее, 9 и 10 апреля, во Фьорано команда Ferrari окажет содействие компании Pirelli, предоставив автомобиль, пилота и технический персонал для тестирования прототипов шин, которые разрабатываются для сезона 2027 года. Испытания будут сосредоточены на промежуточных и дождевых покрышках. В случае отсутствия осадков организаторы планируют искусственно создать мокрое покрытие трассы.

Кроме того, 22 апреля в Монце намечен официальный съёмочный день Ferrari. Во время этого мероприятия команда проведёт проверки обновлений, которые планируется использовать на этапе в Майами. В соответствии с регламентом, в этот день допускается не более 200 километров пробега на специальных демонстрационных шинах Pirelli.