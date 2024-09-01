Итоги уик-энда в Монце разочаровали команду Alpine.

Эстебан Окон и Пьер Гасли не смогли заработать очки на Гран При Италии в Монце. Гонщики команды Alpine остались недовольны скоростью своих машин после финиша.

Эстебан Окон финишировал на 14-й позиции и поделился своими впечатлениями: «В этот уик-энд мы пытались все возможное. К сожалению, этого оказалось недостаточно для заработка очков. Гонка была сложной, и нам предстоит проанализировать все, чтобы определить лучшую стратегию».

«Мы с напарником использовали разные стратегии. Я планировал сделать один пит-стоп и долго задерживался на трассе. Некоторые другие команды поступили так же. Однако у меня возникли проблемы с шинами, и сейчас кажется, что стратегия с использованием средних и жестких шин была бы предпочтительнее».

«Позитивным моментом является то, что мы значительно улучшились в субботу по сравнению с пятничными тренировками. Через две недели мы вернемся в Баку и сделаем все возможное, чтобы вернуться в зону очков».

Пьер Гасли финишировал на 15-й позиции и выразил разочарование: «Этот день был долгим, и я очень разочарован. Я думал, что у нас больше потенциала в гонке, чем в квалификации. Вчера у нас возникли проблемы с тормозами, которые повторились в гонке. Машина сильно раскачивалась, и шины не давали достаточного сцепления с трассой».

«Мы проанализируем причины, по которым нам не удалось показать такие же результаты, как в Зандфорте. Пройдем через анализ уик-энда и разберемся со всем, чтобы вернуться сильнее в Баку».