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Кандидатура Мика Шумахера рассматривается в команде Alpine.

В конце 2024 года у Эстебана Окона и Пьера Гасли истекают контракты с командой Alpine.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.05.2024, 13:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В конце 2024 года у Эстебана Окона и Пьера Гасли истекают контракты с командой Alpine. Спортивные аналитики не исключают возможности того, что оба гонщика решат сменить команду в связи с текущей нестабильной формой коллектива из Энстоуна, что может привести к возникновению вакансий в Alpine. Глава команды Брюно Фамен назвал пилота Мика Шумахера одним из потенциальных кандидатов на место в команде на сезон 2025 года.

Брюно Фамен поделился мнением: "Мы уверены в квалификациях Мика как потенциального кандидата, хотя он лишь один из многих спортсменов, рассматриваемых на это место. Его умение хорошо себя показывать в гонках на выносливость нам хорошо известно".

"Мик обладает высокой скоростью на трассе, что без сомнений. Однако в долгих гонках не всегда решающим фактором является именно скорость. Здесь важно подбирать баланс между быстротой и ресурсами, не забывая об эффективности. Иногда необходимо сдерживать себя в скорости. Невероятно, как Шумахер изменил свой подход к гонкам на выносливость."

Брюно Фамен отметил: "С первых дней в команде Мик показал себя как очень открытый к сотрудничеству спортсмен. Он реально вносит свой вклад в развитие команды".

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