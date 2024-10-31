Alpine проявляют интерес к Франко Колапинто

Сенсационный дебют молодого гонщика Франко Колапинто в мире Формулы 1 вызвал неимоверный интерес со стороны многих команд. По последним данным, аргентинец уже заключил контракт с командой Williams, однако на следующий сезон его ждет перспектива стать лишь резервным пилотом.

Согласно информации из различных источников, в 2025 году Франко может перебраться в команду RB, если один из текущих гонщиков - Лиам Лоусон или Юки Цунода заменят Серхио Переса в основном составе. Но, по свежим данным немецкого издания Auto Motor und Sport, на аргентинского таланта претендуют в команде Alpine.

Инсайдеры сообщают, что известный Флавио Бриаторе выразил желание видеть молодого Франко за рулем одного из болидов Alpine в следующем сезоне, и в настоящее время ведет переговоры с его менеджерами. Вопрос остается открытым - согласится ли сам гонщик покинуть Williams, чтобы присоединиться к Alpine в качестве резервного пилота.

На данный момент единственное свободное место в гоночной команде Sauber на следующий сезон еще не занято. Ранее имя Франко Колапинто уже прозвучало как один из возможных кандидатов на партнерство с Нико Хюлькенбергом.