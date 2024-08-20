Антуан Юбер - "горнолыжник с горящим сердцем" - получил посвящение фильмом в Альпах

Скоро исполнится пять лет с трагической гибели Антуана Юбера, французского гонщика, который погиб в аварии в Спа. Он был участником Академии Renault Sport и гонял в Формуле 2. В знак памяти команда Alpine выпустила 8-минутный фильм, который уже доступен на YouTube. Один из главных героев фильма - Пьер Гасли.

Пьер Гасли вспоминает: "Всё началось в 2009 году, когда нам с Антуаном было всего 13 лет. Нас троих пригласили на гонку в Ле-Мане. И только мы с Антуаном решились. Мы жили в одной комнате, проводили все время вместе, пока нам не исполнилось 18. На трассе мы были соперниками, но Антуан всегда верил в свои силы. Его улыбка мотивировала меня становиться лучше".

Гасли отмечает особую атмосферу соперничества: "Мы с Антуаном соревновались во всем, и это нам помогало расти как гонщикам. Этот особый настрой всегда побуждал нас к превосходству".

Вспоминая трагедию в Спа, Гасли говорит: "Тот ужасный день изменил все. Это было невероятно осознать, что всего пять минут назад я разговаривал с друзьями, а теперь узнал о потере...".

Гоночное сообщество не забывает Юбера, регулярно проводя различные акции в его память. Гасли признается, что до сих пор возлагает цветы на месте аварии, чтобы сохранить связь со своим другом: "Каждый из нас проходит свой путь. Антуан делал то, что любил, и принял свою участь".

Алекс Джейкс, британский телекомментатор, поражён победой Гасли на Гран При Италии за AlphaTauri. В фильме Alpine он говорит: "Победа Пьера в Монце была особенной. Когда он смотрел в небо, стоя на пьедестале, все поняли, о ком он думал, кого вспоминал в тот момент...".