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Раскраска Alpine для финальных гонок сезона была обновлена

Команда Alpine презентовала обновленный дизайн гоночного болида, который будет использован в последних трех гонках сезона 2024 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.11.2024, 13:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Alpine презентовала обновленный дизайн гоночного болида, который будет использован в последних трех гонках сезона 2024 года.

Согласно анонсу, начиная с Гран При в Лас-Вегасе, болиды, управляемые Пьером Гасли и Эстебаном Оконом, будут покрашены в розовую цветовую гамму. Это решение было официально представлено командой в видеоанонсе. Стоит отметить, что подобная раскраска уже использовалась командой в прошлых сезонах на отдельных этапах.

В текущем сезоне 2024 года в Alpine уже делали две модификации дизайна болидов. На Гран При в Бельгии гоночные машины команды были окрашены в красно-черные цвета в честь премьеры популярного фильма студии Marvel Studios под названием "Дэдпул и Росомаха".

На последнем этапе в Соединенных Штатах, в городе Остин, дизайн машин из Энстоуна был оформлен в стилистике известной киносаги Джорджа Лукаса о приключениях археолога Индианы Джонса, что стало отсылкой к выходу новой игры данной франшизы на платформе Xbox.

Источник

Alpine F1 Team (117)

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