В Alpine уверены в законности двигателей Mercedes

Накануне нового раунда дебатов по вопросу регулировки степени сжатия в двигателях Mercedes и методологии их проверки управляющий директор команды Alpine F1 Стив Нильсен высказал полную поддержку мотористам немецкой марки.

Стив Нильсен подчеркнул, что все возникающие дискуссии не вызывают у него никаких опасений: «Регламент чётко определяет, при каких условиях и каким образом должна измеряться степень сжатия. Альтернатив по этому вопросу правила не предусматривают. Некоторые команды ищут возможности для корректировки правил в своих интересах, однако мы полностью доверяем Mercedes. Их взаимодействие с клиентами отличается прозрачностью, и нас устраивает это сотрудничество».

Руководство Alpine также выразило уверенность в действиях Международной автомобильной федерации, отметив: «Мы убеждены, что FIA примет правильное решение. Когда именно федерация озвучит свою позицию, пока неизвестно, возможно, это произойдёт до начала уик-энда в Австралии. Мы надеемся, что в Мельбурне возникнет возможность сосредоточиться на иных аспектах».

Нильсен добавил, что для него ключевое значение имеет сам процесс принятия решений: «Если действующий, зафиксированный на бумаге регламент может быть легко пересмотрен, где тогда границы возможных изменений? Получается, любая часть правил может подвергаться обсуждению и пересмотру. Если отдельные команды имеют вес, позволяющий продвигать собственные интересы за счёт изменений, формируется совершенно иная ситуация».

В завершение Стив Нильсен отметил возможность обсуждения компрессии, однако, по его мнению, «действующие нормы в этой области вполне однозначны». Он заключил: «Может показаться, что у меня предвзятая позиция, ведь в нашей машине стоит двигатель Mercedes, но я выражаю исключительно собственное мнение».