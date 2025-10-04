Состав Alpine F1 объявят после нескольких следующих гонок

В Сингапуре управляющий директор команды Alpine F1 Стив Нильсен сообщил, что решение по составу пилотов на сезон 2026 года будет принято в ближайшие несколько гонок.

На позицию напарника Пьера Гасли рассматриваются сразу несколько кандидатов. В числе претендентов — Франко Колапинто, Джек Дуэн и Пауль Арон.

Стив Нильсен отметил, что дебют в Формуле 1 всегда сопряжён с трудностями, и многие гонщики, пришедшие из Формулы 2, сталкивались с чередой успехов и неудач.

По словам Нильсена, Франко Колапинто стартовал сезон не лучшим образом, но затем сумел стабилизировать свои результаты. В последних двух-трёх гонках, как отметил руководитель Alpine F1, Колапинто показывал выступления на уровне Пьера Гасли. Однако команда пока не уверена, удастся ли пилоту сохранить высокую форму или последует новый спад.

В Alpine рассчитывают, что Франко Колапинто продолжит прогрессировать, и в ближайшие несколько этапов будет принято окончательное решение по кандидатуре как Колапинто, так и других возможных претендентов на место в составе.

Стив Нильсен также подчеркнул, что Джек Дуэн продолжает оставаться частью программы Alpine, вне зависимости от того, получит ли он возможность вновь сесть за руль болида Формулы 1.