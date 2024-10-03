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Проект изменений в Альберт-парке: "Это позволит сделать гонки еще захватывающими"

Организаторы Гран При Австралии приняли решение внести изменения в шестой поворот трассы в Альберт-парке с целью снижения риска серьезных аварий.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.10.2024, 09:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Организаторы Гран При Австралии приняли решение внести изменения в шестой поворот трассы в Альберт-парке с целью снижения риска серьезных аварий.

Этот поворот был переосмыслен в ходе крупномасштабных работ, проведенных в период с 2021 по 2022 год, однако серьезные происшествия с участием гонщиков Алекса Элбона и Джорджа Расселла насторожили спортсменов.

По мнению Алекса Элбона: «Поребрик на выезде из поворота находится под углом к стене и заставляет пилотов корректировать траекторию. Этот вопрос уже поднимался, но по какой-то причине никаких изменений не было внесено из-за парка или по другим обстоятельствам.

Нынешняя подвеска современных болидов находится на минимальной высоте. Если заехать слишком глубоко на первый бордюр, то на втором можно поднять машину в воздух. Этот сегмент трассы определенно требует улучшений».

Источник

Александер Элбон (68)

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