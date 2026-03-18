В Аделаиде предлагали провести гонки вместо отменённых этапов

Премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас сообщил о своей попытке вернуть этап Формулы 1 в Аделаиду. По его словам, он предложил руководству гоночной серии провести на территории города один из отменённых гонок, которые изначально планировались в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Питер Малинаускас рассказал, что начал действовать, когда стало понятно об отмене этапов на Ближнем Востоке. «Я некоторое время работал над этим. Как только стало очевидно, что они не будут проводить этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии, я подумал: “Эй! Это шанс?” Как только гонки отменили, я сразу связался со Стефано Доменикали, директором Формулы 1. Если бы мы договорились, мы бы давно сделали заявление, но увы.

Я предложил им наши условия, сказал: “У меня есть команда, они просчитали все цифры, мы можем подготовить трассу в эти сроки”, а они ответили: “Слушай, оставь это нам”. Они решили отменить эти гонки и не проводить их.

Чтобы однажды получить право проводить Гран При, нужно быть на виду. Поэтому я сразу напомнил о себе. Но я не говорил об этом с прессой, поскольку это был лишь первый шаг. Я позвонил им напрямую».

Напомним, что Гран При Формулы 1 в Аделаиде проходил с 1985 по 1995 год. В последние годы местные промоутеры прилагают усилия для возвращения этапа, однако пока город ограничивается проведением популярного «Фестиваля скорости». Конкурировать с Мельбурном, где традиционно проходит австралийский этап Формулы 1, пока не удаётся.