В 2025 году выпуск шин в России сократился на 21%

В 2025 году в России отмечено существенное снижение производства шин – за год было выпущено 35,1 миллиона единиц, что на 21% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные приводит «Коммерсант», ссылаясь на информацию от ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак».

Основной объем производства пришелся на шины для легковых автомобилей – их доля составила 80% от общего числа произведенной продукции. За прошлый год в стране изготовили 28,1 миллиона легковых шин, что означает падение на 20% по сравнению с предыдущим годом. Оставшиеся объемы распределились между грузовыми шинами (6%) и покрышками для строительной, горной и промышленной техники (0,3%).

Китай остается ключевым поставщиком шин на российский рынок. По информации Главного таможенного управления КНР, в 2025 году в Россию было импортировано шин на сумму 510,15 миллиона долларов. Эксперты отмечают, что китайские бренды уже заняли треть российского рынка, а общее количество марок из КНР, представленных в стране, превышает 200. Специалисты связывают снижение внутреннего производства как с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей, так и с падением российского авторынка.

Отчет ЦРПТ также указывает на дисбаланс между производством и импортом. Несмотря на сокращение производства шин для легковых автомобилей на 20%, импорт снизился незначительно – всего на 2%, составив 25,4 миллиона единиц. Большая часть ввезенных шин приходится на летние (58%), нешипованные зимние (23%), а также зимние ошипованные и подлежащие ошиповке (15,5%).

Что касается реализации, в ЦРПТ не предоставили подробных данных за прошлый год ни в денежном, ни в количественном выражении. Тем не менее, известно, что наиболее востребованными у российских потребителей остаются летние шины (48% продаж), за ними следуют ошипованные и подлежащие ошиповке (18%), а доля всесезонных шин составила 2,65%. Средняя стоимость шин для легковых автомобилей по итогам 2025 года увеличилась почти на 9% и достигла 7 291 рубля.

Эксперты прогнозируют, что уже в 2026 году российское производство шин начнет восстанавливаться. Директор департамента маркетинга холдинга «Кордиант» Екатерина Гусева оценивает возможный рост на уровне 11%. В то же время, крупные игроки рынка считают, что объем продаж останется на прежнем уровне или может немного снизиться.